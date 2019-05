Roma, 26 maggio 2019 - Quando si sapranno i risultati delle elezioni europee? Oggi, 26 maggio, si vota in Italia, Francia, Germania, Grecia, Spagna, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Svezia e Ungheria. In italia ci si potrà recare ai seggi dalle 7 alle 23.

I risultati italiani

I primi dati si avranno stasera dalle 23, quando chiuderanno i seggi in Italia.

RAI - Opinio (consorzio formato da Noto sondaggi, Piepoli, Emg) darà il primo exit poll per la Rai alle 23 e il secondo alle 23.40. Gli exti poll daranno conto dei rappresentnti italiani nel nuovo Parlamento Ue con il dato percentuale (una forchetta) relativa alle liste dei partiti. Da mezzanotte ci saranno le prime proiezioni sulle Europee in Italia con le percentuali partito per partito. Da mezzanotte e trenta in avanti si prevede il dettaglio dei voti alle liste dei partiti per cicoscrizione e l'attribuzione dei seggi attribuiti alle singole liste.

SKYTG24 - Dalle 23 Quorum/YouTrend diffonderà proiezioni sull'affluenza definitiva e un instat poll - cioè un sondaggio su 5mila casi svolto il giorno del voto e i giorni precedenti - sui risultati dei partiti italiani (a forchetta). Non mancheranno previsioni real time e elaborazioni statistiche sui risultati italiani ed europei: intorno a mezzanotte e mezza verrà fornito un dato singolo percentuale (senza forchetta) più una stima dei seggi conquistati.

LA7 - Alla chiusura dei seggi Swg per La7 diffonderà instant e exit poll. Da mezzanotte saranno diffuse le prime proiezioni con le percentuali partito per partito.

Stime e proiezioni degli altri Paesi

Il Parlamento europeo pubblicherà le stime nazionali dei paesi membri a partire dalle 18 (per Austria, Cipro, Germania, Grecia, Irlanda, Malta e Olanda). Alle 19 arriveranno quelle per Bulgaria e Croazia, alle 20 quelle di Francia, Danimarca e Spagna. Alle 21 prime stime anche per Polonia, Portogallo, Romania e Svezia, alle 22 sarà la volta della Finlandia.

La prima proiezione dei seggi del nuovo Parlamento arriverà alle 20.15 in base ai dati nazionali disponibili. Mano a mano che arriveranno stime e risultati ufficiali dai vari Paesi europei, le proiezioni saranno aggiornate nel corso della notte. I primi risultati globali provvisori si attendono per le 23.15 (quando ovunque le urne saranno chiuse). La seconda proiezione, invece, è attesa per 00.15.

Regionali Piemonte

Alla chiusura dei seggi alle 23 arriverà il primo exit poll del Consorzio Opinio per la Rai sui candidati presidenti della Regione Piemonte. Il secondo exit poll arriverà una mezz'ora dopo. Le proiezioni del Piemonte arriveranno lunedì 27 maggio alle 15 (un'ora dopo l'inizio dello spoglio).

Elezioni comunali

Le proiezioni (Opinio per Rai) inizieranno alle 15 di domani. I dati saranno relativi alle percentuali di voti dei primi candidati sindaci dei 5 capoluoghi di Regione al voto (Firenze, Bari, perugioa, Campobasso e Potenza) e altrettanti capoluoghi di provincia (Livorno, Bergamo, Modena, Lecce e Reggio Emilia). Nelle proiezioni successive verranno aggiunte le percentuali di voto delle singole liste.

Le maratone elettorali in tv

RAI - Tra i principali appuntamenti di stasera, domenica 26 maggio, lo "Speciale Porta a Porta elezioni europee" a cura di Tg1 e Rai1, in onda alle 22,50. Alla stessa ora c'è previsto uno "Speciale Tg3 elezioni europee" e a mezzanotte e mezza, invece, su Rai2 c'è lo "Speciale Tg2 elezioni europee". Domani, 27 maggio, uno dei primi appuntamenti di Rai1 con i risultati e l'analisi del voto sara' all'interno di "UnoMattina", in onda dalle 6.45 alle 9.55. Il Tg1 curera' uno "Speciale Tg1 elezioni amministrative" dalle 14.55 alle 17, mentre in prima serata sempre su Rai1 (dalle 21.25 e fino alle 24) andrà in onda uno "Speciale Porta a Porta elezioni".

Su RaiNews24 "Europee 2019" sarà una lunga diretta dalle 22.30 fino alla notte di domani. LA7 - Due le maratone di Enrico Mentana: la prima stasera dalle 22,30 fino alle 11 di domani. Seconda 'puntata' dalle 14 di domani fino alle 20, dedicata alle amministrative. Domani mattina, dopo il 'primo' Mentana, speciale de 'L'Aria che tira' e poi in serata approfondimenti nel corso di 'Otto e mezzo' e quindi lo Speciale Propaganda Live dedicati ai risultati elettorali in Europa e in Italia.



MEDIASET - Maratona elettorale dalle 22.30 fino alle 3 di notte con "Matrix - Speciale Elezioni europee 2019". Domani Tgcom24 seguirà per tutta la giornata la maratona elettorale con gli sviluppi in tempo reale dello spoglio per le Europee e dalle 14 darà aggiornamenti sui risultati delle Regionali del Piemonte e delle Comunali. Domani su Canale 5 dalle 6 alle 8 "Speciale Tg5" e successivamente "Mattino Cinque" che dedichera' l'intera puntata alle Europee. Sempre lunedì, alle 11.15, su Retequattro appuntamento con lo "Speciale Tg4"e alle 21.30 con "Quarta Repubblica". Su Italia 1 "Speciale Studio Aperto" alle 18.

SKY TG24 - "La notte dell'Europa" sarà in onda da lle 22.30 di stasera a mezzanotte di domani. Una 24 ore per illustrare risultati, scenari e post-voto delle elezioni Europee e delle amministrative.