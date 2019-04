Roma, 4 aprile 2019 - Un Consiglio dei ministri cruciale, quello di oggi, che affronta il decreto crescita, con le norme per i rimborsi ai risparmiatori danneggiati dalle banche in crisi. Dal Sustainable Economy Forum di San Patrignano, il premier Giuseppe Conte mostra fiducia sull'esito finale del confronto, sottolineando la forte "unità di intenti nel governo nel procedere rapidamente sul decreto crescita e assicurare ai risparmiatori i risarcimenti dei danni prima possibile. È un problema tecnico, oggi confidiamo di risolvere". Il governo, aggiunge, lavora a una crescita del Pil "più robusta" rispetto alle stime: "Dobbiamo accelerare sulla ripresa, da questo punto di vista siamo indomiti".

FOCUS / Dallo stop alla mini-Ires allo sblocca-cantieri. Le misure in arrivo

"Serve una strategia complessiva"

CONTE - C'è un "sistema Italia che non funziona più benissimo", il settore delle costruzioni è in crisi "da qualche anno e farlo ripartire significa lavorare come stiamo facendo alla riforma del codice degli appalti, significa però anticipare alcune misure che non possono attendere una riforma diluita nel tempo. Quindi il decreto sblocca cantieri confido che andrà in Gazzetta Ufficiale nell'arco di un paio di giorni", ha detto il premier Giuseppe Conte, durante la sua visita al campo base di Borgo Tufico di Fabriano per il riavvio del cantiere del Quadrilatero. "Oggi - ha ricordato - discuteremo i dettagli delle norme su questo nuovo decreto crescita, che è un decreto che accelererà ancor di più la ripresa e la competitività del nostro Paese. È un lavoro complesso: se non c'è una strategia complessiva, vi posso assicurare che i risultati non si conseguono e non è pensabile che sia solo responsabilità del Governo".

"Interventi per rilanciare l'economia italiana"

DI MAIO - "Il decreto crescita insieme a quello sblocca cantieri interpretano le preoccupazioni di quest'Aula e contengono interventi per rilanciare l'economia italiana", ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, nel corso del question time nell'Aula del Senato.

Nel decreto, ha ricordato il vicepremier pentastellato, ci saranno "misure fiscali per le imprese e i professionisti" il superammortamento e una ulteriore deducibilità dell'Imu sui capannoni "oltre il 60%"; una riduzione dell'Ires" e il sisma bonus per le aree due e tre.

Ci sarà poi una misura per favorire gli investimenti delle casse previdenziali nell'economia reale, un piano di investimenti nelle Zes, misure di rilancio e riorganizzazione del fondo di garanzia per le Pmi, anche a garanzia di obbligazioni emesse da Pmi, i cosiddetti mini-bond. Ci saranno poi misure per la R&S nell'economia circolare, il completamento di interventi per i patti territoriali. A favore del Made in Italy, oltre alla "norma Pernigotti" - ha detto ancora il Ministro - ci saranno 140 milioni a favore dell'export del Made in Italy nel mondo e misure nel settore energetico che avranno un impatto sull'economia.