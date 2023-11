Scontro con i giudici, Crosetto: “Pronto a incontrare il presidente dell’Anm”

Roma, 27 novembre 2023 - Continua il botta e risposta a distanza tra il ministro Guido Crosetto e le toghe. "Se interessati, incontrerei molto volentieri il presidente dell'associazione Magistrati Santalucia ed il suo direttivo per chiarire loro le mie parole e le motivazioni. Così capiranno che alla base c'è solo un enorme rispetto per le istituzioni. Tutte. Magistratura in primis", scrive il titolare della Difesa su X all'indomani dell'intervista in cui paventava la possibilità di inchieste mirate "da una fazione antagonista che ha sempre affossato i governi di centrodestra, l’opposizione giudiziaria". Lo stesso Santalucia aveva replicato definendo "fuorviante" la rappresentazione di una magistratura "che rema contro" e che si fa "opposizione politico-partitica".

Oggi anche il vice segretario della Lega, Andrea Crippa, ha sostenuto la posizione di Crosetto. “Ha ragione, la magistratura in Italia, non tutta però gran parte, ha sempre dimostrato che il centrodestra, quando è forte deve essere colpito – ha detto l’esponente del Carroccio –. Salvini è l'esempio che una parte della magistratura non è che indaga in base a un'oggettiva colpevolezza ma in base ad appartenenze politiche. Quindi se sei di centrodestra sei penalizzato e mi aspetto, visto che il centrodestra è forte, come ha detto Crosetto qualche indagine o diceria, qualche intercettazione che verrà magari fuori tra qualche giorno su qualche giornale di sinistra, l'80%”.

Intanto il Pd, con Federico Gianassi, ha chiesto un’informativa urgente alla Camera del ministro Crosetto in merito alle sue dichiarazioni. Alla richiesta si sono associati i gruppi di Italia viva con Roberto Giachetti, Avs con Devis Dori, M5s con Valentina D'Orso. "Magari dovrebbe venire accompagnato anche dal ministro della Giustizia", ha aggiunto Giachetti.

