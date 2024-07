Briatore: “Come fa una famiglia a vivere con 4mila euro al mese?”. E Bonelli: “Dà lezioni con la residenza a Montecarlo”

Roma, 19 luglio 2024 - "Briatore, ospite del podcast di Fabio Rovazzi e di Marco Mazzoli, 2046, si chiede come faccia una famiglia a vivere con 4 mila euro al mese. C`è chi vive con 700 euro al mese e chi guadagna 50 mila euro al mese e dà lezioni di vita mentre dice no al salario minimo. Caro Briatore, è giunto il momento di introdurre una patrimoniale per i grandi patrimoni, così potremmo contribuire a finanziare le politiche contro la povertà. Dimenticavo, Briatore non potrebbe pagare la patrimoniale, né le tasse, poiché ha la residenza a Montecarlo". Così il leader di Avs Angelo Bonelli entra in una polemica che imperversa già da ore sui social e scatenata dalle parole dell’imprenditore.

Briatore durante il podcast si era chiesto come potesse vivere – appunto – “una famiglia di 4 persone dove il papà guadagna tra 1.500 e 2mila euro al mese e la mamma arriva più o meno alle stesse cifre. Come fanno a vivere? Se paghi l’affitto, i vestiti, magari il dentista oppure hai un’emergenza. Questi sono i veri miracoli, tanto di rispetto, perché è la cosa più difficile che puoi fare”, aveva detto a Rovazzi.

Parole che già prima della replica di Bonelli, avevano scatenato la polemica sui social, divisi in fazioni tra chi si chiede in che mondo dorato viva Briatore per non sapere che la maggior parte delle famiglie italiane vive con molto meno di 4mila euro al mese e quelli che hanno invece apprezzato il suo intervento, consigliandolo di entrare in politica.