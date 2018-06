Elezioni amministrative 2018, le sfide-chiave al ballottaggio

Siena, il fortino rosso è in bilico. Salvini crede nella spallata A UNA PRIMA lettura può sembrare una classica sfida tra centrosinistra e centrodestra. Anche perché in Piazza del Campo i 5 Stelle non si sono presentati al canape elettorale. Troppi dissidi interni. In realtà, come sempre, Siena è Repubblica a sé. Così, mentre l’avvocato Luigi De Mossi (24,2% al primo turno) tenta la spallata al «sistema di potere rosso» (Salvini dixit), il sindaco uscente, Bruno Valentini (che il suo partito, il Pd, non voleva ricandidare), forte del 27,4% dello scorso 10 giugno, cerca la riconferma dopo aver incassato l’apparentamento con l’ex sindaco Pci-Pds-Ds Pierluigi Piccini che, con la sua sola lista civica, al primo turno ha incassato il 21,3% relegando il Pd al 18%. «Nessun accordo di poltrone, ma di programmi», assicura Piccini. Nel mezzo c’è il fuoco amico del civico Alessandro Pinciani (molto vicino al sempreverde ex Dc Alberto Monaci). Il vecchio e il nuovo nella città del Monte si mescolano sempre. E, come accade al Palio, le rivalità interne sfuggono alle dicotomie romane, rimescolando tutto. Vedere per credere.

Terni, dem scomparsi. Favorito il Carroccio L’ex città operaia non c’è più. Spazzata via dalla crisi. E con lei anche il Pd che al primo turno si è fermato al 12% (20 punti in meno rispetto alle amministrative del 2014). Così, oggi, quella che va in scena a Terni è una sfida tutta governativa. Da una parte il centrodestra che, con il leghista Leonardo Latini, lo scorso 10 giugno ha sfiorato il colpaccio incassando il 49,2% e dall’altra il Movimento 5 Stelle che con Thomas De Luca (25% al primo turno) prova a ribaltare il pronostico della vigilia per far sventolare la bandiera pentastellata nell’ex rossa Umbria. Un duello all’ultimo voto. Che lo schiacciasassi Matteo Salvini non vuole assolutamente perdere. Per questo dall’inizio dell’anno si è presentato ben quattro volte in città. E nell’ultima, venerdì, secondo gli anziani, ha riempito la piazza come non si vedeva dal 1980 quando ‘regnava’ il comunista Enrico Berlinguer. Segno dei tempi. Ma sopratutto di una crisi economica e occupazionale che è diventata anche una crisi d’identità.

Imola, duello in rosa. Grillini all'assalto Non è solo una sfida tutta in rosa, il ballottaggio di Imola rappresenta anche l’assalto del M5S alla rossa Emilia Romagna. Il centrosinistra da queste parti governa ininterrottamente da oltre 70 anni. E, già solo per questo, secondo Luigi Di Maio – che venerdì sera ha chiuso la campagna a favore della candidata grillina Manuela Sangiorgi (29,3% al primo turno) – «Imola merita di meglio». E se, per il leader pentastellato, il miracolo c’è già stato («averli portati al ballottaggio dopo 73 anni»), ora serve l’ultimo colpo di reni: ribaltare il pronostico della vigilia (la candidata del centrosinistra Carmen Cappello parte dal 42% del 10 giugno scorso). Per i 5 Stelle, quasi assenti dalle grandi sfide in queste amministrative, sarebbe un modo per arginare lo strabordante compagno di governo Matteo Salvini. Ma Di Maio&company dovranno fare i conti con l’orgoglio del centrosinistra, anche perché, come ha ricordato l’ex ministro Graziano Delrio, «Imola è un esempio in regione». Il resto è noia.