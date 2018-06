Roma, 24 giugno 2018 - Urne chiuse ai ballottaggi delle amministrative 2018. Comincia lo spoglio (qui la diretta con i risultati città per città) nei 75 comuni (più il III Municipio di Roma) con più di 15mila abitati chiamati al voto dopo il primo turno del 10 giugno. La sfida di oggi è stata tra i due candidati che hanno ottenuto più preferenze nella scorsa tornata elettorale di elezioni comunali ma che non sono riusciti a raccogliere il 50 per cento più uno dei voti totali (in Sicilia invece la soglia era del 40 per cento). In quell’occasione erano 761 i comuni al voto e 6,7 milioni i cittadini interessati, oggi circa 2,8 milioni.

SPECIALE BALLOTTAGGI: RISULTATI CITTA' PER CITTA'

Il primo dato certo è quello dell'affluenza: alle 19 ha votato il 33,38% degli aventi diritto, in calo del 9% rispetto a due settimane fa, quando aveva votato il 42,82% degli elettori. Non sono previsti exit poll e proiezioni. Lo spoglio dovrebbe essere più veloce rispetto al primo turno, con i primi risultati che potrebbero arrivare dopo la mezzanotte. L'appuntamento è politicamente significativo per i leader dei due partiti di maggioranza, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, che si sono spesi in prima persona in campagna elettorale. Per il Pd è sceso in campo l’ex premier Paolo Gentiloni, ma anche altri big.

LE CITTA' - Dopo il turno del 10 giugno, il centrodestra è in vantaggio in 29 città, il centrosinistra in 20, mentre il M5S, dopo un risultato deludente (11,0%), è rimasto in gara solo in sette città: Terni, Avellino, Ragusa, Assemini (Cagliari), Acireale (Catania), Pomezia e Imola. Ma i riflettori sono puntati soprattutto sui 14 capoluoghi di provincia. Il centrodestra è avanti in nove casi (Sondrio, Teramo, Terni, Pisa, Viterbo, Brindisi, Messina, Imperia, Siracusa), il centrosinistra in quattro (Ancona, Massa, Siena, Avellino). A Ragusa sono davanti i grillini. In totale, su 43 delle 76 sfide (contando anche il III municipio di Roma), il ballottaggio è fra centrodestra e centrosinistra, con M5S ago della bilancia con elettori in libera uscita.

AFFLUENZA - È stata del 33,38%, in forte calo, l'affluenza rilevata alle ore 19 in 67 dei 75 comuni chiamati alle urne per i ballottaggi sulla base dei dati raccolti dal Viminale. Al primo turno l'affluenza era stata del 42,82%. Dato in calo anche in Sicilia, dove si sono recati alle urne complessivamente il 28,42% degli aventi diritto. Alle ore 19 del 10 giugno scorso l'affluenza era stata del 42,75%. Pisa è l'unico capoluogo con lieve aumento dell'affluenza: la percentuale è stata del 42,09%, il 10 giugno era stata del 43,6%. Nel III Municipio di Roma, alle 19 ha votato solo il 14,73% degli aventi diritto (al primo turno alla stessa ora lo aveva fatto il 18,44%).

PRIMO TURNO - Dei 20 capoluoghi andati alle urne solo sei hanno superato il 10 giugno senza bisogno del secondo turno: Brescia e Trapani sono andate al centrosinistra con la vittoria rispettivamente di Emilio Del Bono (confermato con il 53,9% delle preferenze) e Giacomo Tranchida (eletto con il 70,7%). Sono andate invece al centrodestra Vicenza, Treviso, Catania e Barletta: nelle prime due si sono imposti i candidati della Lega Francesco Rucco a Vicenza e Mario Conte a Treviso. A Barletta ha vinto Mino Cannito (53,11%) a capo di una coalizione di liste civiche, mentre a Catania Salvo Pogliese ha avuto la meglio sul Enzo Bianco.