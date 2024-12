Agenzia delle Entrate, per il dopo Ruffini tocca a Carbone. Sarà il nuovo direttore

Vincenzo Carbone (foto) succede a Ernesto Maria Ruffini alla guida dell’Agenzia delle Entrate. A ufficializzate la scelta dell’attuale vicedirettore vicario, su proposta del ministero delle Finanze, è stato il consiglio dei ministri, avviando l’iter per la nomina del nuovo direttore che al momento resterà in carica solo fino al gennaio del 2026, mese in cui era prevista la scadenza naturale del dimissionario Ruffini.

Una soluzione interna e un mandato di un anno, dunque, che rappresentano un compromesso tra le forze di governo, raggiunto al termine di quello che alcuni osservatori negli ultimi giorni avevano definito una sorta di braccio di ferro soprattutto tra Lega e Fratelli d’Italia, tra il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, e il suo vice, Maurizio Leo. La decisione definitiva viene di fatto rinviata al prossimo anno, anche per evitare nuove fibrillazioni nella maggioranza dopo aver superato gli ultimi scogli sul fronte della manovra.

Non sarà facile il compito di Carbone – classe 1963, una vita professionale passata nell’amministrazione finanziaria – che arriva sulla poltrona più alta delle Entrate. Laureato in giurisprudenza e presa l’abilitazione all’esercizio della professione forense, Carbone lavora nell’amministrazione finanziaria da oltre 30 anni. Da vicedirettore vicario dell’Agenzia è attualmente a capo della Divisione contribuenti.