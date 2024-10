Verso un mondo sostenibile. Gli obiettivi dell’Agenda 2030

Reintrodotta come materia di studio del percorso scolastico nel 2019, l’educazione civica oggi mette in primo piano la sostenibilità. Uno dei suoi principali scopi è infatti permettere agli studenti di comprendere le finalità e gli obiettivi di sviluppo sostenibili previsti dall’Agenda 2030 dell’Onu, mettendoli in relazione con le emergenze sociali e ambientali ai diversi livelli, dal globale al locale, e di conseguenza, valutare le proprie e le altrui scelte e stili di vita alla luce degli obiettivi di sostenibilità.

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’Onu. A comporlo, 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile (Sustainable development goals, Sdg) che tutti i Paesi si sono impegnati a raggiungere entro il 2030 e che rappresentano importanti traguardi comuni per lo sviluppo futuro: porre fine a ogni forma di povertà, sconfiggere la fame, promuovere società pacifiche e più inclusive, assicurare la salute e il benessere per tutti; garantire un’istruzione di qualità, equa ed inclusiva, raggiungere l’uguaglianza di genere e l’empowerment, adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze, rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili, sono infatti, solo alcuni dei goals. L’insegnamento dell’educazione civica prevede quindi percorsi di educazione allo sviluppo sostenibile che le scuole possono attuare avvalendosi del piano RiGenerazione Scuola messo a punto dal Ministero dell’Istruzione, che si ispira agli obiettivi della Agenda 2030.

Nonostante l’impegno di tutti i Paesi, Italia compresa, i rapporti che fanno il punto sullo stato di attuazione dell’Agenda 2030 e dei suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, indicano che c’è ancora molto da fare. Il rapporto ’Sustainable development report 2024’ del Sustainable development solutions network (Sdsn), ad esempio, sottolinea infatti che "nessuno dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile è sulla strada giusta per essere raggiunto entro il 2030".

L’Italia è molto in ritardo e deve rimettersi al passo con la media Ue sulla maggior parte degli obiettivi. Questo non significa, però, che alla sua scadenza l’Agenda 2030 sarà stata inutile. Senza, non ci sarebbero stati i progressi che hanno migliorato la vita di miliardi di persone e il tema dello sviluppo sostenibile non sarebbe mai stato al centro dell’attenzione della società portandolo nelle scuole e nella cultura.

a cura di Marina Santin