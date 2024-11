Superare il divario di genere. Riparte il progetto AI Girls

Formare una nuova generazione di appassionate programmatrici e future professioniste delle Steam (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) attraverso un percorso di formazione inedito, ricco e coinvolgente. Riparte in questi giorni AI Girls, il programma di formazione digitale gratuito dedicato alle studentesse delle scuole secondarie superiori di tutta Italia e torna a investire sul futuro delle ragazze, sviluppando in loro nuove competenze e contribuendo ad accelerare il superamento del divario di genere.

AI Girls è voluto e sostenuto da Igt, azienda leader a livello mondiale nel settore del gioco regolamentato, e curato da Codemotion, la più grande community tech in Europa, che attraverso la sua piattaforma offre percorsi di crescita professionale per gli sviluppatori e per le aziende alla ricerca dei migliori talenti in ambito tecnologico.

Da novembre fino a fine marzo 2025, il corso si rivolge anche quest’anno a oltre 300 studentesse dai 16 ai 18 anni delle scuole secondarie di secondo grado, per arrivare a coinvolgerne quasi mille alla fine del 2026. Il programma è composto da laboratori pratici su intelligenza artificiale e creative coding da remoto, con laboratori live curati da educatori esperti di didattica e tecnologia, e da contenuti ’on-demand’, tra challenge, approfondimenti ed esercizi.

Tra le novità di quest’anno, le ragazze potranno imparare a programmare attraverso tecniche innovative e nuovi strumenti didattici per avvicinarsi al mondo dello sviluppo di App e prototipi in modo divertente e più accessibile; impareranno a creare contenuti con l’aiuto delle AI Generative; potranno scoprire come risolvere problemi reali con il Machine Learning, perché le AI ci possono aiutare a prendere alcune decisioni in modo automatico. È stata introdotta, inoltre, un’altra opportunità di rilievo riservata alle studentesse che si sono contraddistinte l’anno passato che le vedrà protagoniste di un programma di laboratori avanzati e di opportunità inedite di orientamento professionale nel mondo tech.

"L’entusiasmo con cui è stato accolto il progetto lo scorso anno ci ha spinto a proseguire, riflettendo sui miglioramenti da introdurre nella nuova edizione", commenta Enrica Ronchini, responsabile Relazioni Esterne e Comunicazione di Igt. "Anche lato nostro c’è una grandissima soddisfazione" aggiunge Chiara Russo, fondatrice di Codemotion. "La risposta positiva delle studentesse, e la rapidissima evoluzione in ambassador di alcune, è la dimostrazione pratica che attività come queste incidono in modo radicale, accelerando quel cambio di passo che ci aspetta".

a cura di Fruzsina Szikszai