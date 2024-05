’Streets for Kids’ in 14 città

Cinquemila persone a Roma, 1.500 persone a Milano, oltre 10 mila persone, in tutta Italia si sono mobilitate lo scorso week-end per Streets For Kids, l’iniziativa per chiedere Strade Scolastiche e garantire maggiore sicurezza stradale per i bambini e le bambine che vanno a scuola. Genitori e bambini si sono ritrovati in 14 città: Roma, Milano, Napoli, Torino, Genova, Trento, Padova, Cagliari, Verona, Arezzo, Modena, Busto Arsizio (VA), Bastia Umbra (PG), Jesi (AN).

"La grande partecipazione a Street for kids - spiega Anna Becchi di Clean Cities Campaign - dimostra che nelle città italiane c’è voglia di cambiamento: le persone desiderano più sicurezza stradale, più spazio pubblico a disposizione non solo per i bambini, ma per tutti".