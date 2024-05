Per salire in treno basta l’App In Lombardia, Trenord ha adottato un sistema di biglietti e abbonamenti digitali e sostenibili, emettendo 1,5 milioni di titoli di viaggio al mese su supporti ricaricabili, sito e App. Il passaggio al formato elettronico ha portato a risultati positivi, con 18mila abbonamenti completamente digitali e dematerializzati in circolazione.