Pedoni, l’impegno di Lecco

Lecco si conferma una città a misura di pedone, sono infatti partiti i lavori per la realizzazione di una serie di attraversamenti sicuri che segnaleranno la presenza di persone in transito nei tratti sprovvisti da semafori. Una segnaletica verticale luminosa illuminerà i pedoni e avviserà gli automobilisti della loro presenza. "I cinque interventi “salva pedone” sono stati scelti come prioritari rispetto all’attenzione rivolta alla mobilità “dolce” e al contenimento dell’incidentalità - spiega l’assessora alla Mobilità Renata Zuffi -. Vogliamo introdurre sistemi di sicurezza lungo gli attraversamenti, in punti critici della città, per favorire gli spostamenti". Gli interventi sono finanziati dal Comune con il contributo di Regione Lombardia.