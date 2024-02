Milano punta sul pedibus

Il pedibus è una forma di mobilità scolastica dedicata agli alunni delle primarie, alternativa a un uso spesso irriflessivo dell’automobile privata, e oltre a migliorare la qualità di vita dei bambini permette di far “respirare“ le città. Nel 2022 il Comune di Milano e AMAT (Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio del Comune di Milano) hanno affidato il coordinamento del ’Progetto pedibus’ a Legambiente e ABCittà in collaborazione con Poliedra – Politecnico di Milano. Sono stati coinvolti nell’iniziativa trentaquattro plessi scolastici, ventitré dei quali hanno poi effettivamente attivato il pedibus per un totale di trentatré linee. Complessivamente hanno partecipato all’iniziativa circa 170 bambini e bambine, e più di 70 accompagnatrici e accompagnatori volontari.