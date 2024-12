Lusso e solitudine: il prezzo di un addio

"Amore fa rima con patrimonio" è nel brano rap di un suo collega! E forse anche AndreaX lo ha pensato. Per carita, lui è un ragazzo molto agiato, il patrimonio ce l’ha, ma gli manca lo status dei patrimoni consolidati. Come se il suo essere ricco sia una condizione legata esclusivamente all’immaginetta web. Canto, cazzeggio, mi espongo, guadagno e spendo. Yacht? Locali? Donne? E sí, perché le belle donne raramente le vedi in pizzeria. Devi pagare in regali, viaggi, cene à la page.

AndreaX vorrebbe essere qualcun altro. Non quello che ha rischiato d’essere, cioè un’invisibile! Al contrario, il figlio di qualcuno. Tranquillizzarsi, affidare alla famiglia, al suo cognome, al suo côté le nuove giornate senza MariaCeleste, ma quale famiglia, quale côté? Mariaceleste prepara, invece, le valigie per il weekend. Semplicemente, ogni volta lei organizza una trasferta senza poter trascurare nulla. Si va tutti al lago, allora, con il suo nuovo amico. Viene anche V.S., vuole parlarle di un nuovo film. Roba forte. Forte. Ecco la fortuna di questa ragazza. Interpretare qualcuno la ripulisce ogni volta del ruolo precedente ed un po’ anche da se stessa che qualche pasticcio lo ha combinato. Quindi bisogna lanciarsi. È dimagrita, però, troppo, e non sa più cosa farne dei capelli. Li taglia, poi li allunga. Poi li porta alzati, poi si fa fare la frangia. Banalmente si direbbe: le donne alla fine di una storia se la prendono con i capelli!

Ora, per questo weekend, l’importante è essere una perfetta padrona di casa. Sembrare adulta. Sembrare serena. Ascoltare le persone che le fanno da corte e le fanno la corte. Lei non deve esporsi. Neanche specchiarsi troppo nel lago e dirsi “Quanto so’ figa”.

Tutto finisce, MariaCeleste. Il conto in banca se ben amministrato no, ma il resto finisce. Soprattutto, quando tutto finisce, anche il tramonto sul lago diventa un taglio che ti ferisce a morte. E dovrai affrontare anche questo nel primo weekend senza Orsetto.

(4 - continua)