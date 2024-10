L’iniziativa per ridare motivazione ai Neet

Spoiler: no, non è così. Sempre più spesso sentiamo parlare di Neet, ovvero di giovani che non studiano e non lavorano. E anche in questo caso, purtroppo, l’Italia detiene un primato: è pari al 17,5%, infatti, la percentuale di Neet nel nostro Paese, dato inferiore solo rispetto alla Romania (19,3%). La media Ue si trova infatti sotto di ben sei punti: la percentuale si attesta all’11,2%. Di frequente ci chiediamo quali siano le cause che portano i Neet ad abbandonare studio, lavoro e motivazione, ma quasi mai ci chiediamo quali siano incentivi utili affinché riescano a trovarne di nuovo. Il gruppo Tesya – leader internazionale nella fornitura di servizi e soluzioni integrate B2B – ci ha provato, e ha trovato una soluzione. Si tratta dell’iniziativa ’Back to Your Future’, un progetto di mentorship che affianca 90 giovani provenienti da tutta Europa ad altrettanti dipendenti dell’azienda. Il progetto, attraverso un percorso formativo pensato ad hoc, ha come obiettivo quello di immettere nuovamente, ormai più consapevole e con maggiori competenze, il giovane Neet nel mondo del lavoro. La preparazione si è svolta lo scorso luglio a Milano, mentre la fase di formazione avverrà questo mese a Lubiana. Per concludere, i partecipanti potranno aderire a numerose hackathon pensate per sviluppare proprie startup e nuovi modelli di business. Insomma, si tratta di un’iniziativa che no, non lascia indietro; anzi: punta ad andare sempre più avanti.

a cura di Emma lo Conte