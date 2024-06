L’influencer del galateo. Il bon ton diventa ’pop’

Come declinare un invito con gentilezza senza offendere nessuno? Quali regali non portare mai a cena? E la pizza è più coretto mangiarla con la forchetta o si può anche con le mani? A questi e a tanti altri quesiti risponde Elisa Motterle, influencer e autrice del manuale ‘Bon Ton Pop’. Sui social è seguitissima, perché in modo semplice e chiaro spiega le regole del bon ton.

Dal suo profilo Instagram si scopre qual è la prima regola quando si indossano occhiali da sole, curiosità sull’etiquette dei fiori, quando non bere a un brindisi e i gesti maleducati da evitare al bancone del bar. Soprattutto ora, con l’estate alle porte, è più che mai urgente farsi una rinfrescata di galateo. L’estate risveglia in tutti la voglia di libertà e spensieratezza, anche quando si tratta di vestiti. Ma prediligere il comfort senza perdere in eleganza si può.

A cura di Maurizio Costanzo