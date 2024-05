L’Europa formato GenZ. Spiegata con i fumetti

Nasce dalla collaborazione fra Associazione InformaGiovani e Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti la prima Guida ai programmi europei completamente accessibile per i giovani e per chi lavora con i giovani. A fare da Cicerone ai giovani sarà EUGenio, un folletto che vola su uno skateboard, accompagnandoli alla scoperta delle diverse opportunità offerte dai più noti programmi come Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà, ma anche Europa Creativa, Eures e tanti altri. Miniatura della versione Braille del Fumetto con la Guida Europea.

Il fumetto è disponibile sia in versione con stampa a colori sia in versione Braille sia in versione audio ed è collegato ad un sito internet completamente accessibile e fruibile con sintetizzatori audio e che è disponibile in ben 34 lingue diverse, tutte quelle europee e delle principali minoranze che vivono in Europa. Il tutto è stato realizzato nell’ambito del programma annuale di IGNet, il network europeo di associazioni giovanili coordinato da Associazione InformaGiovani e sostenuto dall’Unione Europea tramite Erasmus+. Questa iniziativa specifica è anche patrocinata dalla Presidenza della Regione Siciliana e dal Comune di Palermo. I disegni sono stati realizzati dalla Scuola del Fumetto di Palermo.

"L’Europa non è solo un continente geografico e l’Unione europea non è solo un’unione di alcuni Stati nazionali - si legge nell’invito rivolto ai ragazzi - È anche un continente ricco di opportunità, programmi e iniziativa che permettono loro di viaggiare, studiare, crescere personalmente e professionalmente, conoscere nuove culture e Paesi e costruirsi una carriera. Con questa piccola guida, disponibile in 34 lingue diverse, vogliamo aprire una finestra su questo fantastico mondo. Troverai informazioni sui programmi più noti e diffusi come Erasmus+ o il Corpo Europeo di Solidarietà, ma anche altri meno conosciuti come Alma o Eurodyssey". La guida si può scaricare all’indirizzo (https://www.informa-giovani net), per riceverla in Braille basta scrivere una mail (all’indirizzo [email protected]).

A cura di Maurizio Costanzo