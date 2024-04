La community per scoprire le eccellenze italiane

Giovanni Brocca, Lorenzo D’Onofrio e Fabrizio Foresio, 28, 27 e 30 anni sono ragazzi cresciuti a Milano. Laurea in Design per Giovanni, in Economia per Lorenzo e una laurea magistrale in Storia dell’arte per Fabrizio. Sono i fondatori di Eccellenza Italiana la più grande community per la promozione dell’Italia e del Made in Italy nel digitale.

Eccellenza Italiana è un progetto che nasce con la ferma volontà di fare la differenza, nella valorizzazione del nostro Paese: dall’arte alla gastronomia, dalle tradizioni all’artigianato, ma anche imprenditoria, innovazione e tecnologia. Il loro desiderio più profondo quando si sono lanciati in quest’avventura di divulgazione era proprio quello di avere un impatto significativo su quante più persone possibili, in particolare sulle nuove generazioni, per raccontare loro tutti i settori in cui l’Italia è riconosciuta come eccellenza nel mondo.

In tema di cultura c’è spesso poca informazione nel mondo digitale e sui social, ed è qui che loro vogliono essere “aggregatore” per tutte quelle persone curiose e appassionate che altrimenti non avrebbero modo di poter far parte e confrontarsi con una community così grande. CON OLTRE 600 MILA FOLLOWER COMPLESSIVI E RAGGIUNGENDO TRAMITE I PROPRI CANALI MILIONI DI UTENTI OGNI MESE, Eccellenza Italiana rappresenta la più grande community che si occupa dell’Italia e della sua grande, grandissima ricchezza umana e culturale. "L’obiettivo principe - spiegano i fondatori della community - gli è proprio quello di indicarle come eccellenze e valorizzarle attraverso il racconto con il grande pubblico".