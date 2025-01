Il rebus della scelta scolastica. Le linee guida per non sbagliare

L’orientamento a scuola è fondamentale per aiutare gli studenti a prendere una decisione informata riguardo al proprio futuro, sia formativo che professionale. È infatti un complesso processo di consulenza e supporto che - attraverso sessioni individuali , mentoring, attività educative curriculari ed extracurricolari - permette ai ragazzi di scoprire e sviluppare le proprie potenzialità, di acquisire una maggiore conoscenza e consapevolezza di sé e della propria personalità, di indagare le proprie aspirazioni e di esplorare una vasta gamma di iter di studio e di professioni.

L’obiettivo principale dell’orientamento a scuola è infatti, fare conoscere agli studenti le tante possibilità che hanno a disposizione, guidandoli a una scelta in sintonia con le proprie aspirazioni e ambizioni. Ecco spiegato perché è così importante non solo per gli studenti, ma anche per chi è all’Università e per gli adulti,

Oltre a guidare gli studenti durante la loro istruzione, l’orientamento scolastico vanta numerosi effetti positivi, come il preparare i ragazzi alle sfide future formandoli su competenze trasversali e il ridurre l’abbandono scolastico, permettendo una visione più chiara degli obiettivi e offrendo il sostegno necessario nei momenti di difficoltà.

Lo stesso ministero dell’Istruzione ritiene che l’orientamento scolastico non sia solo un veicolo per la scelta di un corso di studi, ma anche un mezzo per accompagnare i giovani in una crescita globale dove l’insegnante ricopre un ruolo fondamentale. Inoltre, con l’entrata in vigore del D.M. 22 dicembre 2022, n.328, sono state adottate le nuove linee guida per l’orientamento scolastico, che racchiudono importanti novità: l’introduzione dei moduli di orientamento (curriculari ed extracurriculari) di almeno 30 ore per le scuole secondarie di I e II grado; l’inserimento di due nuove figure professionali, il docente tutor e il docente orientatore; e la creazione della Piattaforma Unica per l’orientamento, futuro punto di accesso ai servizi informativi a esso dedicati, e di un E-portfolio personale delle competenze. Inoltre, il programma di interventi previsti dal Pnrr alimenta “Futura - La scuola per l’Italia di Domani”, cornice di collegamento delle diverse azioni attivate grazie a risorse nazionali ed europee, che vede tra i suoi protagonisti l’orientamento scolastico. Mira infatti, a creare una scuola innovativa, sostenibile, equa e inclusiva preparando gli studenti alle sfide future mediante l’implementazione di strategie di orientamento scolastico.

a cura di Marina Santin