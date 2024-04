Il podcast per rimanere svegli al volante

Dalla collaborazione tra ACI e Sara Assicurazioni è nato PodCarStories, l’innovativo podcast appositamente studiato per prevenire i colpi di sonno durante la guida e nelle ore notturne. La serie è stata costruita appositamente per essere ascoltata mentre ci si trova alla guida e propone un mix di storie, musica e intrattenimento capaci di mantenere alta la soglia di attenzione, non solo sono state studiate per adattarsi al procedere della guida nelle sue diverse ore e migliorano veglia e reattività.

Il progetto è stato sviluppato da Content+, la unit content di Mindshare, in collaborazione con il team di Podcastory, leader nella produzione di contenuti audio. Hanno collaborato all’iniziativa anche un ingegnere del suono e un neuroscienziato esperto nel sonno, che hanno creato dei suoni ad alto impatto emozionale.

Un’iniziativa che accende i riflettori sul colpo di sonno, una delle cause principali di incidenti insieme alla velocità, la distrazione e le condizioni meteo. Secondo i dati dell’ACI proprio la sonnolenza è una delle principali cause di incidenti dall’esito mortale in autostrada. I suoni rappresentano un antidoto alla stanchezza al volante perché, come rileva una ricerca di Assurance Prevention, la Federazione degli assicuratori francesi, hanno la capacità di stimolare la soglia di attenzione e ridurre lo stress: la loro efficacia è massima quando è il guidatore a scegliere i contenuti, e il gradimento cresce con podcast e playlist musicali. Inoltre, possono essere un piacevole momento di intrattenimento e compagnia durante il viaggio. Studiato per intervenire sul fenomeno della sonnolenza al volante, PodCarStories si compone di quattro playlist ciascuna della durata di circa 50 minuti - per un totale quindi di 200 minuti di viaggio - ognuna con un tema di racconto dedicato: viaggio, notte, avventura, tempo. "Un’iniziativa innovativa che unisce podcast e musica per migliorare la concentrazione alla guida - sottolinea Davide Schioppa, ceo di Podcastory - che rappresenta un passo avanti nel nostro impegno per l’innovazione e il benessere degli utenti".

Ogni playlist è concepita per adattarsi all’utente: entrando in auto il guidatore può scegliere dunque quella più adatta ai temi che vuole approfondire, il format porta infatti on board generi e argomenti differenti, organizzati lungo quattro categorie tematiche - sicurezza stradale, entertainment, travel e mobility. Ciascun episodio prevede un mix dinamico di musica, intrattenimento, curiosità e stand up che accompagnano il guidatore lungo la tratta, modulando contenuti e suoni per adattarsi al procedere del tempo e quindi alla possibile variazione della reattività durante la guida notturna. A fare da fil rouge a tutta la serie è la voce narrante di Sara, che accompagna l’ascoltatore lungo il viaggio e sottolinea l’importanza di una guida sicura e responsabile, anche tramite messaggi proattivi di invito a fare una sosta.

PodCarStories è disponibile gratuitamente su tutti i principali store podcast e sul sito di Sara Assicurazioni. "Siamo orgogliosi di lanciare per primi questo progetto che traduce la nostra storica attenzione alla sicurezza su strada in una proposta altamente innovativa e con forti implicazioni di sostenibilità sociale - spiega Marco Brachini, direttore Marketing di Sara -. La peculiarità di PodCarStories è la capacità di coniugare educazione e scienza in una formula ingaggiante e ad alto impatto basata sul linguaggio moderno dei podcast".

A cura di Marina Santin