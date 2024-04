Il percorso da You Tube alla tv. Alberto ha coronato un sogno

Spazia tra satira pungente, parodie, recensioni e animazione. Lui è Alberto Del Moro ma sui social è conosciuto come ’Viva la Albe’. Recentemente ha creato anche un video dove si finge uno sfrontato concorrente del programma ’L’Eredità’, col quale ha totalizzato più di due milioni di views su Instagram. Alberto scopre la passione per il videomaking fin da piccolo, grazie a suo padre che gli affida la sua vecchia videocamera. Grazie a YouTube e Google Video, inizia condividere in maniera privata i video girati insieme ai propri amici, per poi sbarcare sui social. Inizia così a creare e dirigere vari video comici nonsense che poi pubblica in rete. Ed è subito successo. Grazie a YouTube e internet, Alberto riesce a farsi notare da alcuni talent scout che lo introducono nel mondo delle pubblicità online e addirittura in alcuni programmi tv.A cura di Maurizio Costanzo