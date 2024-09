Il calendario delle festività. Ecco le date da segnare

Finite le vacanze, si torna sui banchi di scuola. L’anno scolastico è appena iniziato, ma alcuni stanno già contando i giorni fino alla prossima pausa. E, infatti, non si devono disperare, perché per il primo ponte si deve aspettare solo un mese e mezzo. Ognissanti, ovvero il 1° novembre 2024, quest’anno cadrà di venerdì, permettendo un ponte di tre giorni dal 1° al 3 novembre. Poi le vacanze natalizie inizieranno il 20 dicembre 2024 (venerdì) e dureranno fino al 7 gennaio 2025 (martedì), per un totale di 17 giorni di pausa. Di seguito gli studenti avranno un bel po’ di tempo per godersi la primavera: la Pasqua cadrà il 20 aprile 2025 e le vacanze pasquali saranno dal 17 al 22 aprile, seguite da un breve ritorno a scuola di due giorni, prima di un nuovo ponte di tre giorni per il 25 aprile, che cadrà di venerdì. E qancora: il primo maggio, la festa dei lavoratori, cadrà di giovedì, consentendo un altro ponte di quattro giorni dal 1° al 4 maggio. Infine, la Festa della Repubblica cadrà di lunedì, permettendo un ultimo ponte di tre giorni dal 31 maggio al 2 giugno, prima della fine dell’anno scolastico, prevista tra il 6 e il 10 giugno, a discrezione delle singole regioni. L’8 dicembre quest’anno purtroppo è una festa ’bruciata’, poiché cade di domenica, ma come abbiamo visto ci saranno tante altre occasioni per riposarsi un po’.