I mille personaggi di Shamzy dalla casalinga allo studente

Il suo nome è Andrea Di Raimo, ma sui social il tiktoker da 2 milioni di follower, classe 2000, è conosciuto come Shamzy. Spopola in rete con le gag comiche, ma usa la sua ironia anche per sensibilizzare i giovani sulla formazione e sull’educazione sessuale. "Ho cominciato facendo video di gaming, ovvero dei filmati mentre giocavo ai videogiochi – racconta –. Poi mi sono fermato e ho ripreso nel 2019 con contenuti comici. Mi sono subito accorto che riuscivo ad attirare sempre più pubblico. Interpreto diversi personaggi, dalla casalinga allo studente universitario".

Oggi il tiktoker con i suoi video è riuscito a crearsi un lavoro tutto tuo tanto da abbandonare gli studi. Shamzy ha raccontato la sua storia al Coop Summit ‘24, un evento dedicato all’esplorazione dell’imprenditoria giovanile attraverso la lente dell’innovazione cooperativa.

a cura di Maurizio Costanzo