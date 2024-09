I giovani leggono eccome. Ma non sempre con piacere

"I giovani di oggi non leggono più", si sente dire spesso in tv, sui giornali o a tavola. Si tratta di una percezione largamente condivisa, anche se, in base ai sondaggi, non sembra rispecchiare la realtà. I giovani leggono eccome, tant’è che secondo l’ultimo Rapporto sullo stato dell’editoria in Italia dell’Associazione italiana editori (Aie) è la fascia d’età tra i 15-17 anni che legge di più: il 90% dichiara di aver letto almeno un libro, di carta o elettronico, oppure ascoltato un audiolibro nell’ultimo anno. Questa percentuale rimane alta (89%) anche nella fascia 18-24 anni, per poi diminuire gradualmente, fino a precipitare a 59% nella fascia 55-64 anni.

Tuttavia, nonostante l’impegno dei genitori a leggere assieme ai figli stia crescendo e non sembri mancare nemmeno l’interesse per i libri da parte dei più piccoli, qualche problema rimane. Secondo un report dell’Ufficio Studi dell’Aie, che risale al 2023, la lettura come ’piacere’ ottiene solo una valutazione di stentata sufficienza tra i ragazzi.

Tra le numerose iniziative volte a (ri)avvicinare i più giovani ai libri c’è ’Il Libraio Scuola’, dedicato a promuovere la passione per la lettura nelle scuole superiori, e che si rivolge a docenti, famiglie, educatrici, educatori, associazioni e a chi lavora nelle librerie e nelle biblioteche. Il nuovo numero della guida ’Leggere il mondo’, in uscita in concomitanza con il rientro a scuola, dà spazio a circa 50 consigli di lettura, inseriti all’interno di 6 aree tematiche, che spaziano dal rapporto con la natura a quello con la propria identità e con le idee degli altri. Molte delle opere scelte propongono temi legati all’educazione civica e alle "competenze chiave di cittadinanza", nonché ai 17 obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu.

Dai grandi classici ai tesori nascosti, la lista delle opere è ricca e variegata, ed è accompagnata da informazioni sul contenuto e sulle tematiche, una serie di parole chiave che possono aiutare nella scelta e alcuni suggerimenti didattici e metodologici, utili per il lavoro in classe.

Il Libraio Scuola si collega al progetto ’Lettori si diventa’ di Salani Editore, che ha già all’attivo centinaia di incontri organizzati nelle scuole. Fiore all’occhiello del progetto, la possibilità di portare nelle classi gli autori e le autrici del catalogo Salani: l’incontro con l’autore è infatti il termine di un percorso di lettura e condivisione di un testo grazie al quale i ragazzi e le ragazze possono sviluppare o approfondire temi importanti per la loro crescita. E, soprattutto, (ri)scoprire il piacere della lettura.

A cura di Fruzsina Szikszai