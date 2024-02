‘Happiness on tour’. La conquista della felicità

Chi è felice non bulla e non sballa e... non molla. Il claim è stato scelto dalla Fondazione della Felicità ETS, presieduta da WalterRolfo, per creare una nuova cultura di miglioramento e di eccellenza per i giovani, in particolare gli studenti, perchè è a scuola che le giovani menti si formano. Nel 2023 ’Happiness on Tour’ ha coinvolto oltre 60mila partecipanti di 70 diverse scuole.

"Gli studenti felici raggiungono migliori risultati, sono meno soggetti al fenomeno del bullismo, attivo o passivo, hanno più possibilità di trovare lavoro, hanno voti più alti e prospettive di vita migliori", è la convinzione dei promotori di cui fanno parte professori universitari, coach, professionisti ed esperti di neuroscienze, secondo i quali un approccio positivo alla vita può avere un effetto esponenziale sul successo personale. Il 20 marzo al Forum di Milano, dalle 21 alle 23, si terrà il più grande evento motivazionale sulla felicità (entrata gratuita con accredito, ma la mattina è tutta dedicata alle scuole) nel corso del quale tanti ospiti saliranno sul palco per condividere coi presenti i momenti cruciali della loro carriera o del loro privato, in modo da essere da stimolo per chi, come i giovani, sta ancora cercando la propria strada.

Gli speaker saranno fonte d’ispirazione per affrontare un amore finito male, progettare un sogno grande, costruire il futuro: imparando dall’esperienza e dalle storie di vita degli altri s’impara così a essere tutti più felici. Info: info@fondazionedellafelicita.com; 3480011257.