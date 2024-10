Giovani giornalisti. Si rinnova il pool Ue

Sono aperte le iscrizioni per il pool dei giovani giornalisti europei per l’anno 2025. L’Eurodesk e la Commissione europea invitano gli appassionati di scrittura e giornalismo a far sentire la loro voce producendo diversi tipi di contenuti (articoli, immagini, podcast, video, e così via) per il Portale europeo per i giovani (European Youth Portal, indirizzo web: youth.europa.eu).

La squadra sarà composta, come negli anni precedenti, da 8-12 giornalisti tra i 18 e 30 anni, residenti in uno dei Paesi membri dell’Unione europea o in un Paese partecipante al programma Erasmus+ (Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia). I contenuti da produrre saranno incentrati sui temi che interessano i giovani in Europa, con un punto di vista personale e autentico. I giornalisti, che dovranno scrivere in inglese, avranno completa libertà a sviluppare gli argomenti che li appassionano di più.

La selezione delle candidature migliori avverrà a novembre 2024. Per i vincitori, la prima riunione e il training in presenza a Bruxelles sono previsti per gennaio-febbraio 2025 (date ancora da confermare). I partecipanti al progetto avranno accesso a webinar con professionisti, parteciperanno regolarmente (una volta al mese) a meeting editoriali online, e dovranno produrre 3 contenuti di qualsiasi tipo al mese, che saranno soggetti a feedback da parte di esperti. Durante l’anno, i giovani giornalisti prenderanno parte a 1-3 eventi internazionali, con alloggio e spostamenti finanziati dal progetto.

Si tratta di un’esperienza unica che sicuramente arricchisce il curriculum e una grande opportunità per imparare a usare nuovi strumenti, migliorare le proprie capacità linguistiche, conoscere altri giovani, professionisti ed esperti e costruire una rete europea di contatti nel campo del giornalismo.

Le iscrizioni termineranno il 31 ottobre 2024: gli interessati possono compilare il form disponibile sul sito youth.europa.eu.

a cura di Fruzsina Szikszai