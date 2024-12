Generazione Z e Natale: amore per i regali ma budget ridotto, svela ScuolaZoo

Altro che Grinch, i ragazzi della generazione Z amano fare (e ricevere) regali a Natale. Unica nota dolente, non hanno abbastanza soldi da investire. Lo rivela l’ultima indagine condotta da ScuolaZoo, che ha chiesto a 3.300 studenti tra i 16 e i 26 anni quali siano le loro abitudini in fatto di doni da mettere sotto l’albero. E il quadro che ne risulta non è dei migliori: per i più giovani saranno feste all’insegna del risparmio. Che si ami o meno il Natale, poco importa. In generale, tutti - chi con più entusiasmo chi con la sensazione di sentirsi obbligato a farlo - comprano i regali. I ragazzi non fanno eccezione: al 94% degli intervistati piace farli e solo il 6% è contrario alla tradizione di sempre. Tuttavia, il 40% si lamenta di avere pochi fondi a disposizione. Questo spiega perché gli studenti, qualsiasi sia la loro età, quest’anno hanno ulteriormente ridotto il budget. Il 47% spenderà una cifra compresa tra 10 e 30 euro per ciascun regalo, il 29% tra 30 e 50 euro e solo il 16% ipotizza di superare i 50 euro. La maggioranza comunque pensa di restare entro i 100 euro di spesa totale con solo il 15% che prevede di superare i 200 euro.

Parallelamente, diminuiscono anche le persone con cui si scambieranno i regali. Per il 43% dei ragazzi la lista è molto corta, solo cinque o meno di cinque persone riceveranno la visita di Babbo Natale. Il 40% ha un elenco più corposo, che comprende dai cinque ai dieci nomi, mentre solo il 18% lo estende a dieci destinatari. A non calare, invece, è il cercare di essere il più fantasiosi e creativi nel scegliere un dono che sia originale. I regali fai da te sono una delle opzioni più gettonate con il 49% degli studenti che li apprezza, anche se solo il 37% li regalerebbe veramente e non si cimenta nemmeno nella loro realizzazione. A dispetto di chi pensa che i ragazzi di oggi non amano la lettura, i libri si confermano una delle scelte di maggiore tendenza, con 60% dei giovani che ama regalarli.

Gli abbonamenti (servizi streaming di video e musica, riviste, news) si fanno spazio tra i doni più scelti: il 38% dichiara di aver pensato di regalarne uno. Pareri contrastanti, invece, sulle gift card, con il 56% che le considera un bel regalo da fare, mentre al 42% non piacciono. Prendono piede anche i Calendari dell’Avvento. Al 32% degli studenti è capitato di regalarne almeno uno, ma i preferiti sono quelli con all’interno prodotti beauty e make up (41%) e skin care (14%).

L’approccio più comune è quello di comprare i regali man mano che si presentano le occasioni o le idee adatte (il 60%) e qualcuno addirittura inizia già a pensarci con un anno di anticipo (l’11% ). Tuttavia, il 30% pecca in organizzazione e si riduce sempre all’ultimo.

a cura di Marina Santin