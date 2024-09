Fumetti per l’inclusione: "I diritti sono uguali per tutti"

Tommaso Cordelli, 30 anni, è un creativo under table. Non ama mettersi in mostra ma del suo ’L’importante è vincere... insieme’ può andarne fiero. L’opuscolo, che contiene una serie di tavole con fumetti a colori, fa parte della campagna di sensibilizzazione e valorizzazione dei principi della Convenzione Onu per i diritti delle persone disabili e accompagna il primo ’G7 inclusione e disabilità’ in programma in Umbria dal 14 al 16 ottobre. Non solo, il libricino ideato dal grafico perugino approderà addirittura alla sede Onu di New York, come ha annunciato il ministro Alessandra Locatelli, in Umbria la settimana scorsa per illustrare l’iniziativa.

"Questi strumenti grafici – ribadisce il ministro – hanno una efficacia comunicativa e una qualità di realizzazione che merita di oltrepassare i confini regionali e nazionali. Abbiamo deciso, pertanto, di donare un cofanetto contenente il fumetto e le tavole grafiche della Convenzione Onu alla delegazione del G7 e farci potatori di un messaggio di inclusione che arrivi in tutto il mondo. Per questo stiamo lavorando per organizzare a New York una mostra di queste opere da inaugurare il 3 dicembre in occasione della Giornata mondiale". Tommaso, studente con alla spalle un corso post diploma in grafica conseguito al Nid (Nuovo istituto del design di Perugia), è stato selezionato dalla Regione Umbria. "Il progetto, ideato e realizzato dall’Osservatorio per le disabilità e dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, è incentrato sul linguaggio narrativo di un fumetto che racconta l’inclusione attraverso lo sport, l’amicizia, la scuola", spiega Cordelli.

"Tutto è nato dalla necessità dell’Osservatorio di costruire un racconto sull’inclusione e la rappresentazione dei valori fondanti la Convenzione Onu. È nato così, grazie al supporto e alla sensibilità di giovani professionisti della grafica, un prodotto che riesce a emozionare e coinvolgere ragazzi e adulti attorno al macrotema del diritto alla felicità. Siamo orgogliosi – aggiunge Giorgio Pezza, dell’Ufficio di comunicazione di Villa Umbra – di questo grande lavoro di squadra".

Tommaso, oltre alla tecnica, cosa hai messo nel tuo prodotto?

"Mi sono immedesimato nei tanti ragazzi alle prese con la disabilità. Ho pensato alle difficoltà che incontrano nella vita di tutti i giorni, anche per le operazioni più banali. Vorrei che attraverso il linguaggio diretto e impattante del fumetto arrivasse un messaggio inequivocabile: ’i diritti sono uguali per tutti’".

a cura di Silvia Angelici