Che scuola sognano gli adolescenti italiani? La vorrebbero ovviamente in presenza, ma in grado di utilizzare al meglio la tecnologia di cui oggi si dispone e, soprattutto, in grado di trattare in modo sistematico argomenti per loro di grande interesse: primi tra tutti educazione sessuale e sostenibilità ambientale. È quanto emerge dai primi risultati dell’indagine nazionale sugli stili di vita degli adolescenti che vivono in Italia, edizione 2023, realizzatda Laboratorio Adolescenza e Istituto di ricerca Iard, su un campione nazionale rappresentativo di 5.670 studenti tra i 13 e i 19 anni.

L’80,7% degli studenti ritiene che la scuola dovrebbe sempre essere in presenza, ma utilizzando metodi e strumenti innovativi basati essenzialmente sulle potenzialità offerte da Internet. Prendere, cioè, il meglio di quanto sperimentato durante la pandemia per rendere la scuola più moderna. Solo il 10% vorrebbe la scuola vecchio stile mentre l’8% la vorrebbe tutta online, ma utilizzando piattaforme e metodi più evoluti di quelli adottati in emergenza durante la pandemia Covid.

Tra le materie che gli studenti vorrebbero inserire in modo sistematico nel piano di studi, invece, ai primi posti (quasi a pari merito) compaiono ’educazione sessuale’ e ’sostenibilità e protezione dell’ambiente’. Al terzo posto – ma al primo posto secondo le ragazze (84%) – ’educazione al rispetto delle diversità’ (genere, etnia, religione…).