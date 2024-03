"Dica trentatré". Consigli di salute sul web

La salute e la prevenzione spiegate in modo semplice, chiaro e divertente attraverso i social. Ci ha pensato un team multidisciplinare di professionisti composto dai medici Camilla Caimi e Gianluca David Baroni, Alice Caimi assistente sociale, Francesca Pivari biologa nutrizionista, e Pietro Pettenghi fisioterapista. Hanno creato HeiMI (@heimi.saluteeprevenzione) e sono seguitissimi su Instagram, TikTok, YouTube, soprattutto tra i ragazzi. Il loro obiettivo è contribuire a migliorare la salute e la qualità di vita. Il web non può sostituirsi alla visita del medico, ma HeiMI offre tanti consigli utili. Nei video spiegano come dormire meglio, ridurre i danni degli energy drink, cosa fare coi brufoli o in caso di infarto. O come usare il saturimetro: "È bene assicurarsi di non avere le mani fredde, lo smalto e far passare 10 ore dall’ultima sigaretta".

A cura di Maurizio Costanzo