Da TikTok alla tv?. Un successo di famiglia

Diverte ma fa anche riflettere. Questi gli ingredienti del successo di Mattia Stanga, arrivato coi video in cui impersona, in maniera comica e divertente, le tante situazioni quotidiane in cui ci si può trovare, dall’imbarazzo in farmacia alle difficoltà nel parlare l’inglese. Nei video del giovane e seguitissimo tiktoker ogni tanto compare la mamma Elisa e nei post non mancano il papà Christian e la sorella Giulia che completano l’immagine di una famiglia divertente e molto unita. Nel 2022 è salito sul palco dell’Eurovision Song Contest, conducendo il pre-show dedicato al web. Poi ha lanciato il podcast ’Sei Stanga?’, nel 2023 il tiktoker ha pubblicato il suo primo libro ’Chiedi!’, ha debuttato in tv nella serie ’Stanga in the Sky’ e quest’anno ha accompagnato i telespettatori di Sanremo conducendo Prima Festival.

A cura di Maurizio Costanzo