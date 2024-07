Colonnine Aci nel Comasco Inaugurate le prime colonnine di ricarica per veicoli elettrici a Olgiate Comasco, con tariffe agevolate per residenti e soci Aci. Installate in via Antelami, di potenza 22 Kw e 60 Kw, sono frutto del progetto RicaricACI dell'Automobile Club Como.