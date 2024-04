Aumento preoccupante della povertà minorile in Italia: 13,4% nel 2022, il dato più alto dal 2014

Preoccupa l’aumento di bambine, bambini e adolescenti che vivono in condizione di povertà assoluta in Italia, pari al 13,4% nel 2022, il valore più alto dal 2014. Il dato è contenuto nel Rapporto Istat sul Benessere equo e sostenibile (Bes). La povertà priva delle opportunità di crescita e formazione i minori che vivono in condizioni economiche difficili, senza il necessario per vivere e senza servizi adeguati. Secondo i dati Istat, il rischio povertà nel 2022 riguarda ancora il 25,4% dei minori.