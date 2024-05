Andare a canestro. Nello sport e nella vita

I social servono anche a questo, ad avere un maestro d’eccezione a portata di clic. È il caso di Linton Johnson, ex giocatore Nba, americano di nascita ma italiano d’adozione, che oggi insegna ai ragazzi come "mettersi in gioco". È una star su Tik Tok e Instagram, dove dispensa consigli su come esercitarsi sui rimbalzi o a saltare per una schiacciata. Suggerimenti preziosi, ma Linton Johnson è qualcosa di più di un semplice content creator, perché le sue, disseminate in modalità social, non sono solo lezioni di sport. Il suo slogan è "Get in the game!" e insegna ai ragazzi come "mettersi in gioco". "Per loro sono come un fratello maggiore – spiega Johnson –. Ricevo ogni giorno tantissimi messaggi in cui mi chiedono consigli, anche sulla loro vita personale. Che soddisfazione sapere che poi, grazie ai miei consigli, sono ’in the game’".

A cura di Maurizio Costanzo