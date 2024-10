Accessibilità, domenica il Fiabaday

‘Accessibilità, visitabilità, inclusione – La città che vorrei’, è questo il titolo della campagna di sensibilizzazione che Fiaba Ets lancerà, domenica 6 ottobre, in occasione della ’XXII Giornata nazionale per l’abbattimento delle barriere architettoniche – Fiabaday’. Dalla prima edizione, nel 2003, il Fiabaday si tiene a Roma ogni prima domenica di ottobre.

L’evento sarà il momento per parlare di azioni quotidiane e continue che possono fare la differenza per la creazione di un mondo senza barriere architettoniche e accessibile a tutti. Trasporti, turismo accessibile, attuazione dei Peba (Piani per l’abbattimento delle barriere architettoniche), utilizzo delle piattaforme informatiche, tra i temi al centro del Fiabaday.