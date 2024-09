Abbonamenti scontati per studenti

Ritornare a scuola sì, ma a piedi o in autobus? Se lo chiedono molte famiglie, su cui già pesa il caro-libri. Ma proprio perché lo studio, la formazione e l’istruzione costituiscono un diritto che non può essere leso anche dal costo del trasporto pubblico, ecco che alcune delle principali città italiane, come Milano, Roma, Bologna, Napoli e Venezia, hanno messo in campo delle agevolazioni che rendono più economici, e dunque più accessibili, gli spostamenti degli studenti.

Partiamo dalla capitale, dove con l’abbonamento ’Bambini fino a 10 anni’ i più piccoli hanno diritto all’accesso gratuito sui mezzi Atac e Cotral. C’è poi l’abbonamento ’Annuale Lazio Studenti’, costa dai 141 ai 576,40 euro, è valido da settembre a giugno e nelle zone indicate permette viaggi illimitati. Per chi vuole includere anche l’area urbana del Comune interessato, un’opzione più ampia è l’Annuale Lazio Studenti a Zone + Urbano, con prezzi che oscillano tra 202 e 677,80 euro. C’è poi l’Annuale Roma Agevolato per i residenti della capitale con Isee fino a 20mila euro, per viaggi illimitati per un anno nel territorio di Roma Capitale, con costi variabili in base all’Isee.

A Milano sono diverse le opzioni di abbonamento per il trasporto pubblico gestite da Atm e pensate proprio per gli studenti. Chi ha meno di 27 anni può usufruire di un abbonamento mensile a 22 euro o annuale a 200 euro, che consente di viaggiare senza limiti a Milano. Gli abbonamenti vengono caricati su una tessera elettronica che vale quattro anni e costa 10 euro. Ci sono poi gli abbonamenti agevolati, che possono essere richiesti presso un Atm Point, dagli studenti con Isee inferiore a 28mila euro. Tessera e abbonamenti possono essere poi ricaricati o rinnovati comodamente online o tramite l’app Atm. Si può anche ritirare la tessera di persona presso le edicole, i punti autorizzati o alle stampanti self-service nelle stazioni della metro, e per chi risiede a Milano o nelle province limitrofe si può anche riceverla a domicilio con un costo aggiuntivo di 5 euro.

Agevolazioni anche in Emilia-Romagna dove tutti gli studenti residenti, dalle elementari agli istituti di formazione professionale, possono viaggiare gratis su bus e treni regionali, grazie a un abbonamento annuale gratuito, valido fino al 31 agosto 2025, che può essere richiesto online tramite la piattaforma ’Salta su!’. Per gli universitari, l’accordo con Tper prevede invece un abbonamento annuale urbano a 180 euro, esteso anche alle aree extraurbane di Bologna, Imola e Ferrara. E si applica anche agli studenti di scambio come Erasmus+. Inoltre l’università lancerà un bando per assegnare un contributo di 81 euro a 4mila studenti titolari di abbonamenti urbani.

A Napoli gli studenti viaggiano gratis grazie agli abbonamenti di UnicoCampania. Bisogna avere tra gli 11 e i 26 anni, un Isee non superiore ai 35mila euro, essere residenti in Campania, ed essere iscritti a scuole secondarie di primo e secondo grado, corsi regionali Iefp, Its, università, master o corsi di specializzazione post-laurea. Da richiedere tramite il portale di UnicoCampania, l’agevolazione vale anche per gli universitari iscritti per l’anno accademico, a patto che conseguano il diploma di laurea entro aprile 2025.

A Venezia per gli studenti ci sono gli abbonamenti annuali scontati per il servizio automobilistico e di navigazione, gestito da Avm/Actv. Riservati ai giovani tra i 6 e i 25 anni, residenti o che frequentano istituti all’interno del bacino di percorrenza, coprono sia le reti urbane che extraurbane.

a cura di Maurizio Costanzo