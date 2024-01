A Milano il tram ’entra’ al museo

Dopo aver trascorso un secolo su e giù per le strade di Milano il tram Carrelli, uno dei simboli della città, andrà a riposarsi al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia, in buona compagnia nella collezione trasporti insieme al sommergibile Enrico Toti.

La vettura numero 1565 del modello datato 1928 nei giorni scorsi è partita dall’officina generale di Atm in via Teodosio e, dopo aver attraversato il centro della città, ha raggiunto in via San Vittore il museo, dove sarà possibile visitarla dal prossimo 25 gennaio.

Resta comunque possibile ammirare lo storico tram anche per le vie di Milano, dove sulle linee 1, 5, 10, 19 e 33 sono ancora in servizio 125 vetture Carrelli, revisionate dai tecnici e falegnami di Atm.