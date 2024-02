A Luino i vigili fanno scuola

A Luino, in provincia di Varese, a scuola i bambini imparano anche le regole dell’educazione stradale. L’iniziativa, che ha preso il via lo scorso 8 gennaio e proseguirà fino al 27 febbraio, è stata promossa dall’amministrazione comunale nell’ambito del progetto ’La Cittá dei bambini’. A fare lezione ai bambini della scuola primaria sono gli agenti della Polizia Locale, in collaborazione con le autoscuole locali e la supervisione della Dirigenza scolastica. L’obiettivo è fornire ai più piccoli gli strumenti fondamentali per diventare utenti della strada consapevoli e responsabili. La campagna ‘A scuola ci andiamo da soli’ consentirà ai bambini di poter compiere, tra qualche settimana, il tragitto casa-scuola

in completa autonomia.