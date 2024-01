A Genova si viaggia gratis

A partire da lunedì a Genova e in tutta l’area metropolitana è entrata in vigore la nuova offerta

tariffaria di AMT, l’azienda di trasporto locale, che consente agli under 14 di muoversi senza alcun costo su tutti i mezzi pubblici. Potranno viaggiare gratis anche gli over 70, ma solo sulle corse che partono dopo le 9.30 del mattino. Per usufruire della promozione ragazzi e nonni dovranno essere in possesso della card CityPass che può essere richiesta presso le biglietterie AMT al solo costo di 10 euro, oppure scaricata gratuitamente sullo smartphone. "L’obiettivo è arrivare alla completa gratuità - spiega l’assessore alla Mobilità di Genova, Matteo Campora -, vogliamo che ogni cittadino genovese abbia un abbonamento in tasca".