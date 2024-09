A tanto ammonta la spesa complessiva per il corredo scolastico nell’anno accademico 2024/2025: 647 euro per ciascuno studente. Lo ha rilevato l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori, che stima un rincaro del 6,6% rispetto al 2023. A questa cifra si aggiungono i costi dei libri di testo: per ogni studente in media si spenderanno 591,44 euro per i testi obbligatori, più due dizionari. La variazione rispetto al 2023, in questo caso, è del +18%. Non mancano bonus e agevolazioni per i nuclei con maggiori difficoltà economica, ma non sempre sono sufficienti a coprire l’intero costo dei materiali necessari.

Ad esempio, a livello nazionale, la Carta Cultura Giovani (destinata a chi compie 18 anni, purché l’Isee del nucleo familiare sia inferiore a 35.000 euro) prevede un bonus di 500 euro per l’acquisto di prodotti culturali, corsi di formazione, di libri e quotidiani, biglietti per cinema e teatri o per l’ingresso ai musei. La Carta del Merito, invece, è legata ai risultati conseguiti dallo studente e destinata solo a coloro che si diplomano entro i 19 anni con una votazione di 100 o 100 e lode. Anche questa carta prevede un bonus da 500 euro, è cumulabile con la Carta Cultura Giovani.

a cura di Fruzsina Szikszai