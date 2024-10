Sebbene una grande maggioranza conosca la definizione di intelligenza artificiale (76% docenti, 61% studenti), solo il 6% degli studenti ha dichiarato di conoscere a fondo l’IA. È quanto emerge da un sondaggio somministrato a 1.175 studenti e studentesse e a 136 docenti delle 50 scuole in tutta Italia che hanno preso parte al progetto di ricerca ’ImparIAmo a scuola con l’Intelligenza Artificiale’, promosso e coordinato dal Centro Studi Impara Digitale con la partnership tecnica di Edulia Treccani Scuola e ScuolaZoo.

Per di più, oltre la metà (54%) degli studenti intervistati dice di non averne mai approfondito rischi e pericoli, mentre per la stragrande maggioranza (74%) l’IA offre una concreta possibilità di arricchimento, ma quasi uno su 3 (32%) crede che li renderà più pigri e ignoranti. Anche i docenti dimostrano lacune sul fronte IA: solo l’11% di loro ha dichiarato di averne una conoscenza approfondita, mentre quasi la metà (48%) ritiene di averne solo una conoscenza base, il restante 41% invece una conoscenza moderata. Lacune che si amplificano se si entra ancora più nello specifico del tema e che dimostra in generale una falsa percezione di consapevolezza: quasi un terzo dei docenti (32%), ad esempio, non ha mai sentito parlare di ’large language model’ (LLM), dato che arriva all’82% fra gli studenti.

a cura di Fruzsina Szikszai