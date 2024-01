Santa Maria Capua Vetere, rivolta in carcere: vandalizzata una sezione con 250 detenuti, alcuni agenti sarebbero in ostaggio

Santa Maria Capua Vetere (Caserta), 4 gennaio 2024 – Una rivolta è scoppiata nel pomeriggio nel carcere di Santa Maria Capua Vetere dove centinaia di detenuti sarebbero coinvolti nei disordini che hanno portato a vandalizzare alcune sezioni e ad asserragliarsi all’interno trattenendo in ostaggio un paio di agenti della polizia penitenziaria. A denunciare i gravi disordini nella casa casa circondariale in provincia di Caserta sono i sindacati di categoria della Polizia penitenziata, il segretario generale del sindacato Uilpa della Polizia penitenzia ria in una nota diffusa verso le 16 e anche il presidente e segretario regionale del sindacato Uspp.

“I disordini, stando alle ancora disarticolate notizie che pervengono, sarebbero da qualificare come vera e propria rivolta e interesserebbero l'intero reparto Volturno con circa 250 detenuti presenti”. Lo scrive Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria, nel suo comunicato: “In questi minuti - prosegue - la Polizia penitenziaria starebbe intervenendo per ripristinare l'ordine, anche con unità libere dal servizio e appositamente richiamate, e sul posto starebbero accorrendo varie autorità".

“Nella speranza, per quanto abbastanza utopistica, che alla fine di tutto i danni siano solo materiali, ribadiamo che non bastano le parole e i buoni propositi – sottolinea ancora nella nota il segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria Gennarino De Fazio – Bisogna passare ai provvedimenti concreti. Servono subito un decreto carceri che affronti l'emergenza deflazionando la densità detentiva e rinforzando tangibilmente gli organici della Polizia penitenziaria, mancanti di oltre 18mila unità, e un progetto di riforma complessiva del sistema d'esecuzione penale, con anche la reingegnerizzazione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e la riorganizzazione del Corpo di polizia penitenziaria. Lo ribadiamo, il resto rischia di essere solo un palliativo, se non addirittura un placebo”.

“È da tempo che denunciato come sindacato che a Santa Maria Capua Vetere c'è una carenza di agenti di 70 unità – si legge nella nota diffusa dal presidente e segretario regionale dell'Uspp Giuseppe Moretti e Ciro Auricchio, commentano i disordini nel carcere casertano di Santa Maria Capua Vetere – Dopo i fatti del 2020 niente è cambiato. Sono rimasti i problemi di sovraffollamento, di carenza di organico e strutturali. Bisogna inasprire le pene e togliere i benefici di legge previsti dall'ordinamento penitenziario per i detenuti che si rendono protagonisti di aggressioni e rivolte. Chiediamo anche l'intervento del Gruppo Operativo Mobile (Gom) per il supporto al personale di polizia penitenziaria del carcere di Santa Maria Capua Vetere a cui il sindacato esprime solidarietà”.

