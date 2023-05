Rapina al portavalori di Afragola: bottino da 7mila euro al centro commerciale

Napoli, 22 maggio 2023 - Rapina a un portavalori nel Napoletano, i malviventi sono riusciti a fuggire con il bottino, fortunatamente non sono stati sparati dei colpi e nessuno è rimasto ferito.

I primi dettagli sulla rapina. Il colpo è avvenuto questa mattina lunedì 22 maggio, sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Casoria e quelli della stazione di Afragola, i malviventi hanno agito nel parcheggio esterno del centro commerciale ''Le porte di Napoli'', nel comune di Afragola (Napoli).

Due le persone armate che hanno rapinato il portavalori mentre i dipendenti erano impegnati nel prelievo dell'incasso di un negozio della galleria. Il bottino è stato quantificato in oltre 7mila euro. I due rapinatori sono riusciti a fuggire a piedi. Non ci sono feriti. Sono in corso le indagini dei carabinieri.