Pompei: ordina figurine di calciatori online, ma nel pacco trova anche eroina

Napoli, 29 marzo 2024 – Aveva acquistato online un box di 50 figurine di calciatori per la sua collezione, ma quando ha aperto il pacco dentro via ha trovato anche una sospetta polvere bianca contenuta in un paio di buste di cellophane. L'uomo, un professionista incensurato di 43 anni di Pompei (Napoli), si è quindi precipitato alla vicina stazione locale dei carabinieri, portando l'intero contenuto. L'analisi ha così rivolato che la polvere bianca era droga, per l'esattezza eroina pura (180 grammi) il cui valore si aggirava a diverse migliaia di euro. La sostanza stupefacente è stata subito sequestrata, ma sono in corso le indagini per tracciare la spedizione e risalire al vero cliente del pacco.

Un episodio analogo, sempre nel Napoletano, era accaduto lo scorso Natale: un uomo che aveva comprato sul web una scena campestre da aggiungere al presepe si trovò con un carico di 10 chili di marijuana pronta per essere dosata e venduta anziché con pastori e muschio per il presepe.

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui