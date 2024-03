Scoppia un incendio nell’archivio del giudice di pace: centinaia di faldoni avvolti dalle fiamme

Napoli, 21 marzo 2024 – Scoppia un incendio all’ex caserma Garibaldi, in fiamme una parte dei faldoni custoditi nell’archivio del giudice di pace. È successo questa mattina in via Foria a Napoli, nel palazzo dove ha sede l’ufficio del giudice di pace.

Il rogo – la cui origine è ancora in fase di accertamento – avrebbe avvolto centinaia di faldoni con i documenti delle cause legali.

L’intervento dei vigili del fuoco è ancora in corso, mentre le indagini sulle cause dell’incendio sono state affidate ai militari dell'Arma della compagnia Stella. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono stati subito chiamati non appena è scattato l’allarme.

e verifiche tecniche dovranno accertare se le fiamme siano state appiccate con un gesto doloso, oppure se l’incendio sia di natura accidentale.

