Giro d'Italia a Napoli: le strade chiuse e gli orari. Stop anche alle scuole

Napoli, 10 maggio 2023 - Domani 11 maggio 6° tappa del Giro d'Italia a Napoli, da molti definita la più bella del mondo. La Napoli-Napoli, con partenza da piazza del Plebiscito e arrivo sul Lungomare Caracciolo, sarà un momento di grande sport e una vetrina esclusiva per valorizzare la città e l'intera area metropolitana.

È stato emanato un particolare dispositivo di traffico che interesserà, principalmente, le zone del centro cittadino e Napoli Est, per garantire sia il corretto svolgimento della gara e la sicurezza degli atleti, sia la fruizione dello spettacolo da parte degli appassionati.

Il Giro arriverà a Napoli per la 46ª volta. In questa speciale graduatoria, Napoli è terza dopo Milano e Roma. La Napoli – Napoli 2023 sarà una gara breve ma intensa, con 162 km di percorso ed un dislivello di 2.800 metri.

Il percorso del giro

Il tracciato di gara interesserà le Municipalità 1, 2, 4 e 6 e, in particolare, le seguenti strade: Partenza ore 12:55: piazza Plebiscito – via Cesario Console – via Nazario Sauro – via Ammiraglio Ferdinando Acton – via Cristoforo Colombo – via Nuova Marina - - via Amerigo Vespucci – via Alessandro Volta – via Reggia di Portici – via Emanuele Gianturco – via Galileo Ferraris – via Galileo Ferraris (contromano) – rampa via Argine (contromano) – via Argine – serie rotatorie via Argine (km 0 in prossimità del confine con il comune di Cercola); Arrivo: dal confine con il comune di San Giorgio a Cremano – via delle Repubbliche Marinare - serie rotatorie di via delle Repubbliche Marinare – sovrappasso viale 2 Giugno – sovrappasso ferrovia – via delle Repubbliche Marinare – sottopasso autostrada – via Galileo Ferraris – via Emanuele Gianturco – via Reggia di Portici (contromano) – via Alessandro Volta (contromano) – via Amerigo Vespucci (contromano) -via Nuova Marina (contromano) – via Ammiraglio Ferdinando Acton (contromano) – via Ammiraglio Ferdinando Acton – via Nazario Sauro (contromano) - via Partenope – via Francesco Caracciolo.

Divieti di sosta dal 10 maggio

Nel centro cittadino, dalle 18 del giorno 10 maggio alle 17:30 dell'11 maggio, e comunque fino a cessate esigenze, sarà previsto il divieto di sosta con rimozione forzata nelle seguenti strade: via Ammiraglio Ferdinando Acton, carreggiata direzione San Giovanni/Portici; via Ammiraglio Ferdinando Acton, tratto tra la galleria della Vittoria e via Nazario Sauro; via Cesario Console; via Nazario Sauro; via Partenope; via Francesco Caracciolo.

Dalle 18 del giorno 10 maggio, alle 18 dell'11 maggio, divieto di sosta con rimozione forzata in via Chiatamone e via Riccardo Filangieri di Cadida Gonzaga(cd Cavalli di Bronzo), eccetto per i veicoli autorizzati.

Dalle 18 del giorno 10 maggio alle ore 15 dell'11 maggio divieto di sosta con rimozione forzata in via Cesario Console intersezione via Nazario Sauro. Dalle 18 del 10 maggio alle 19 dell'11 maggio il divieto interesserà via Nazario Sauro e via Partenope.

Dalle 18 del giorno 10 maggio, alle 22 dell'11 maggio, il divieto sarà esercitato in via Riviera di Chiaia, da via San Pasquale a Chiaia a vico San Guido, eccetto i veicoli nei posti auto riservati alle Forze dell'Ordine e ai possessori di posto H personalizzato.

Strade chiuse e orari

L'11 maggio 2023 dalle ore 10:30 alle ore 14:30 e comunque fino a cessate esigenze scatta il divieto di transito veicolare e di circolazione nelle seguenti strade: via Argine, carreggiata sinistra verso tratto di collegamento da via delle Industrie a via Galileo Ferraris; via Argine, rampa di collegamento tra via delle Repubbliche Marinare e via Argine verso il Comune di Cercola; via Argine, carreggiata lato destro del senso di marcia verso il comune di Cercola, tratto da via delle industrie al confine comunale; Traversa via Argine; via Tavernola a Casa Vecchia, tratto da via Argine a traversa Fossitelli; strada comunale Traversa; via Abbeveratorio, da via Argine a traversa Abbeveratoio; strada comunale dell'Oliva, da via Argine a cupa vicinale dell'Olivo; via Napoli, da via Argine a via Viscardi; via Principe di Napoli, da via Argine a vico Evangelista; vico Evangelista e via Immacolata Concezione, da via Argine a via del Risanamento; viale Margheria, da via Argine a via del Risanamento; via San Michele, da via Argine a via vicinale Lettieri; via Malibran, da via Argine a via vicinale Lettieri; via Agostino Nifo; via Virginia Wolf, da via Argine a via cupa Lettieri; via Giacomo Matteotti, da via Argine a via Carafa; b) il senso unico di circolazione in via delle Industrie, da via Argine a via Nuova delle Brecce; c) consentire il transito a doppio senso di marcia su via traversa Fossitelli;

Dalle ore 10:30 alle ore 17:30, divieto di transito veicolare e di circolazione nelle seguenti strade: via Botteghelle; via delle Repubbliche Marinare; via Aviglione; via della Villa Romana, da via delle Repubbliche Marinare a via Nicola Stigliola; corso Sirena, da via della Villa Romana a via Botteghelle; via Bernardo Quaranta, tratti da via via delle Repubbliche Marinare a via Nicola Stigliola e da via delle Repubbliche Marinare a via Aviglione; via Domenico Atripaldi; via Luigi Martucci; via Sesto Fiorentino; via Cimitero; via Giuseppe Mercalli; corso IV Novembre, da via delle Repubbliche Marinare a via Luigi Lanza; via Prospero Guidone, da via delle Repubbliche Marinare a via Luigi Lanza; via Figurelle; via Achille Lauro; via Luigi Volpicella, tratti da via delle Repubbliche Marinare a via Sacco e Vanzetti e da via delle Repubbliche Marinare a via Figurelle; via Stefano Barbato; via Ferrante Imparato, da via delle Repubbliche Marinare a via Nuova delle Brecce; via Generale Francesco Sponzilli, raccordo da via Stefano Giliberti verso via Galileo Ferraris; via Galileo Ferraris, tratti da via delle Repubbliche Marinare a via Gianturco e da via Gianturco a via Benedetto Brin; via Brecce a Sant'Erasmo; via Sannio; via Emanuele Gianturco, tratti da via Carlo Di Tocco a via Ferraris e da via Ferraris a via Reggia di Portici; via Irpinia; via Calabria; via Reggia di Portici; via Alessandro Volta, carreggiata centrale (carreggiata preferenziale); via Alessandro Volta, carreggiata direzione San Giovanni/Portici; via Alessandro Volta, carreggiata direzione Centro, tratto da via Sant'Erasmo a via Benedetto Brin; via Ponte della Maddalena; via Cancello Franco; corso Arnaldo Lucci, tratto da via Alessandro Volta a via Ponte della Maddalena; via Amerigo Vespucci, carreggiata direzione San Giovanni/Portici; via Nuova Marina, carreggiata centrale (carreggiata preferenziale); via Nuova Marina, carreggiata direzione San Giovanni/Portici; via Cristoforo Colombo, carreggiata centrale (carreggiata preferenziale); via Cristoforo Colombo, carreggiata direzione San Giovanni/Portici; via Ammiraglio Ferdinando Acton, carreggiata direzione San Giovanni/Portici; galleria della Vittoria, carreggiata in direzione centro; via Ammiraglio Ferdinando Acton, tratto tra la galleria della Vittoria e via Nazario Sauro; via Cesario Console; via Nazario Sauro; via Partenope; via Francesco Caracciolo, tratto da piazza Vittoria a via Sannazaro; piazza Sannazaro, tratto di collegamento con via Sannazaro (tratto tra l'intersezione di via Mergellina e la confluenza con via Sannazaro); via Giordano Bruno; b) senso unico di circolazione in via Principe di San Nicandro, da via Aviglione a piazza S. Aniello; c) senso unico di circolazione in via Sannazaro, da via Francesco Caracciolo a viale Antonio Gramsci; d) obbligo di svolta a destra per i veicoli transitanti su viale Antonio Gramsci, all'intersezione con piazza Sannazaro; e) doppio senso di marcia su via via Chiatamone; f) il divieto di transito veicolare in piazza Vittoria eccetto per i veicoli dei residenti delle seguenti strade della zona Chiaia/Santa Lucia: via Giorgio Arcoleo, via Niccolò Tommaseo, via Chiatamone, via Ugo Foscolo, via Alessandro Dumas Padre, via Lucilio, via Generale Giordano Orsini, via Partenope, via Nazario Sauro, via Lucilio, via Santa Lucia, via Palepoli, via Marino Turchi, via Raffaele De Cesare, via Cuma, via Falero, via Petronio, via Cesario Console, vico Storto Pallonetto a Santa Lucia, via Megaride, via Serapide, via Domenico Morelli, via Vennella Gaetani, vicolo Santa Maria a Cappella Vecchia, via Santa Caterina, via Filangieri, via Chiaia, via dei Mille (tratto da via Filangieri e via Vito Fornari).

Scuole chiuse dove

​​Scuole chiuse in 2 delle 10 Municipalità di Napoli nella giornata di domani, giovedì 11 maggio. E' la decisione presa dal Comune di Napoli in vista della tappa del Giro d'Italia. L'ordinanza firmata dal sindaco Gaetano Manfredi dispone la chiusura delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, insistenti sui territori delle Municipalità 4 (S. Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, Zona Industriale) e 6 (Ponticelli, Barra, S. Giovanni a Teduccio)​. La decisione è stata presa, si legge nell'ordinanza, "considerato che il passaggio degli atleti interessa principalmente le strade e le arterie ricadenti nei territori delle Municipalità 4 e 6, già normalmente soggette a traffico intenso nei giorni di svolgimento delle attività didattiche nelle relative scuole,​ ​con possibile disagio al servizio di trasporto scolastico e della fornitura dei pasti​. L'impatto di tale evento sportivo sulla viabilità di dette strade impone la necessità​, a tutela della sicurezza e incolumità dei cittadini​, di limitare gli spostamenti degli alunni e del personale addetto nei tragitti verso le scuole ricadenti nei territori delle suddette Municipalità​". ​