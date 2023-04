Giornata della Terra Napoli, 'Animal save' in marcia per la dieta vegana

Napoli, 21 aprile 2023 - Sono scesi un piazza anche a Napoli, sfilando con pochi abiti e con le mani sporche di vernice rossa, gli aderenti alla rete 'Animal Save' per chiedere la salvaguardia degli animali e per una dieta vegetale. "Stiamo affrontando una crisi climatica ed ecologica mortale e dobbiamo agire ora per il benessere di tutti i terrestri. L'agricoltura animale è una delle industrie più distruttive e dannose del pianeta. La produzione e il consumo di carne e latticini sono la forza trainante del cambiamento climatico, dell'esaurimento delle risorse, dell'estinzione delle specie e di molte ingiustizie sociali", hanno detto i manifestanti.

In occasione della Giornata della Terra l'organizzazione Vegan Earth Day March ha indetto una serie di iniziative in più di 50 città in tutto il mondo. In Italia la marcia si è tenuta oggi a Napoli con un corteo partito da piazza Dante passando per piazza Carità. Poi i manifestanti si ritroveranno al Laboratorio Climatico Autogestito Climax, in via Mezzocannone. La marcia è stata organizzata dal movimento Animal Save Italia in collaborazione con Fridays For Future Napoli e ha tre obiettivi principali: promuovere una transizione alimentare verso sistemi alimentari a base vegetale; far conoscere il Laboratorio Climatico Autogestito Climax; creare una prassi comune che includa anche i diritti degli animali.