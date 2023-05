Gigi D'Alessio concerto a Napoli: gli ospiti, le strade chiuse, le modifiche alla circolazione

Napoli, 26 maggio 2023 - Tutto pronto per il primo concerto di Gigi D'Alessio. Cinque giorni di show in piazza del Plebiscito a Napoli, al via da stasera 26 maggio e a seguire il 27, 28 maggio e il 2 e il 3 giugno. Ultimi dettagli per l'allestimento dei palchi e delle tribune. La lunga lista di ospiti è pronta, grande attesa per il duetto con con Elodie, sul palco ci saranno anche Geolier, Max Pezzali e Tananai.

Intanto entra in vigore il piano del traffico, in piazza Trieste e Trento e via San Carlo vengono liberate dagli scooter e dai taxi. In particolare la polizia Municipale sta provvedendo a sgomberare i parcheggi dagli scooter davanti al Teatro San Carlo. Ecco tutte le modifiche alla circolazione nei giorni dei concerti: 26, 27 e 28 maggio e 2 e 3 giugno.

La mappa per conoscere i dispositivi di traffico e le eventuali variazioni sul sito del Comune di Napoli

Modifiche alla circolazione dalle ore 12

Saranno in vigore nei giorni dei concerti, ovvero: 26, 27 e 28 maggio e ancora il 2 e il 3 giugno. A partire dalle ore 12:00 di questi giorni, saranno applicate restrizioni alla circolazione in Piazza Plebiscito e nelle strade circostanti, nel dettaglio: 1. il divieto di transito veicolare e il divieto di sosta con rimozione forzata:

nelle carreggiate di piazza del Plebiscito antistanti l’edificio della Prefettura e l'edificio del Comiliter;

in via San Carlo e in piazza Trieste e Trento;

2. il divieto di transito veicolare in via Solitaria, piazzetta Salazar, rampe Paggeria eccetto: i veicoli dei residenti, i veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo e i veicoli per le emergenze ed il soccorso, che circoleranno a senso unico alternato

3. il senso unico di circolazione:

in piazza Carolina, dalla confluenza di via Serra a quella di via Chiaia;

in via Chiaia, dalla confluenza di piazza Carolina a quella di via Gaetano Filangieri

4. l’obbligo di svolta a sinistra, per i veicoli che percorrono via Carlo de Cesare, all’atto di immettersi su via Toledo; 5. la sospensione in via San Carlo e in piazza Carolina dell’area riservata alla sosta dei veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea (taxi); 6. la sospensione in via San Carlo dell’area riservata alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto pubblico in servizio di linea urbana.

Modifiche alla circolazione dalla mezzanotte

Dalle ore 00:01 del 26 maggio e fino a cessate esigenze del 28 maggio e dalle ore 00:01 del 2 giugno e fino a cessate esigenze del 3 giugno 2023 è istituito: 1. il divieto di fermata e di sosta con rimozione forzata nelle seguenti strade e piazze:

piazza Trieste e Trento:

1. stalli parcheggio motocicli antistanti area pedonale tra il teatro San Carlo e il Palazzo Reale; 2. area pedonale pedonale compresa tra teatro il San Carlo e il Palazzo Reale (cd. ansa San Carlo);

via San Carlo;

via Riccardo Filangieri di Candida Gonzaga;

via Vittorio Emanuele III;

via Acton (dall'intersezione con via Riccardo Filangieri di Candida Gonzaga a quella con via Cesario Console/via Nazario Sauro);

piazzetta Carolina;

via Gennaro Serra;

via Cesario Console

via Nazario Sauro;

rampe Paggeria;

2. è istituita, inoltre, la sospensione: