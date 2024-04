Deborah De Luca, il racconto social del tumore: “Fate i controlli, può salvarvi la vita”

Napoli, 11 aprile 2024 – Commuove e ispira la dj napoletana di fama internazionale Deborah De Luca, che negli ultimi giorni ha raccontato sui social la sua lotta contro il cancro. L’artista ha raccontato di essersi sottoposta a un’operazione di rimozione dell’organo sede del tumore, che ha testimoniato con diverse foto che la ritraggono con alcuni cerotti sul ventre.

“Nella vita davanti ai problemi non ho mai detto ‘perché proprio a me’… veramente mai. Mi sono sempre ritenuta fortunata ad avere i mezzi per poterli superare. Anche ora”. Questo è il commento di De Luca sulla didascalia di una foto che ritrae quella che dovrebbe essere la sua stanza di ospedale, con una finestra con uno splendido affaccio sul mare, quasi a simbolizzare il bello anche nel male.

Sempre sui social, la dj ha voluto sensibilizzare alla prevenzione. “Fermatevi e fatevi un controllo, può salvarvi la vita da qualcosa che non sapevate di avere”, ha scritto sotto un’immagine che la ritrae su un letto, anche qui con il ventre bendato in mostra.

Due giorni fa, invece, un post dove De Luca ha deciso di raccontare più nel dettaglio la sua esperienza, non senza un pizzico di ironia. “Non mi hanno ucciso i miei ex, non poteva farlo di certo un tumore! È stato tolto tutto assieme all’organo che lo conteneva, e senza quell’organo si può vivere tranquillamente – ha dichiarato su Facebook, aggiungendo –. Sto scherzando, nessun ex si senta chiamato in causa!”. Infine, un’altra raccomandazione: “Ripeto, fatevi controllare”, con tanto di cuore rosso allegato.

