Gli sfilano la poltrona e De Luca cade. Il video subito virale sui social

Napoli, 28 dicembre 2023 – Come in uno scherzo di quelli che si facevano alle elementari. Ma non è stato uno scherzo, si è trattato di un errore. Un addetto ha spostato la poltrona del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca che, pensando di avere ancora dietro le spalle la poltrona, si siede nuovamente finendo a terra. Nulla di grave. Il governatore campano si rialza prontamente e fa una battuta di spirito.

E’ successo durante la tradizionale cerimonia per il brindisi di fine anno nella sede della Regione Campania.

Un video che è diventato subito virale su Instagram e sui vari social in cui il commento più ricorrente era del tono “Finalmente qualcuno è riuscito a sfilargli la poltrona”.

Nel video si vede De Luca che dopo aver parlato al microfono si alza per prendere il calice con lo spumante. Pochi istanti dopo passa un solerte addetto che sposta la poltrona. Il presidente De Luca non se ne avvede e, riprendendo il microfono, si siede. Ma a qual punto la poltrona non c’è più. Brusio in sala. Qualcuno esclama: “Oddio”. De Luca si rialza e sottovoce al microfono dice: “Limort...” con un’espressione più romana che campana. A quel punto risate in sala e il presidente che invita una donna sul palco a brindare.